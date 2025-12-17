Addio a Gil Gerard il Buck Rogers della TV | un cancro aggressivo lo ha ucciso in pochi giorni

Gil Gerard, celebre interprete di Buck Rogers negli anni ’80, ci ha lasciato all’età di 82 anni dopo una breve lotta contro un cancro aggressivo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo, lasciando un ricordo indelebile nel cuore dei fan e degli amanti della fantascienza.

Gil Gerard, l’attore statunitense che ha incarnato il leggendario eroe spaziale Buck Rogers nella serie televisiva degli anni ’80, è morto martedì 16 dicembre 2025 all’età di 82 anni. A darne l’annuncio è stata la moglie Janet attraverso un toccante messaggio su Facebook, rivelando che l’attore ha perso la battaglia contro una forma rara e particolarmente aggressiva di cancro. “Questa mattina presto Gil, la mia anima gemella, ha perso la sua lotta contro una forma di cancro rara e ferocemente aggressiva. Dal momento in cui abbiamo capito che qualcosa non andava fino alla sua morte questa mattina sono passati solo pochi giorni”, ha scritto Janet Gerard. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

