Ad Ariano Irpino grande Tombolata solidale al Palazzo degli Uffici

Domenica 21 dicembre, il Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino ospiterà una grande Tombolata natalizia, un evento di solidarietà e divertimento. L'iniziativa, che coinvolgerà la comunità locale, mira a raccogliere fondi da destinare in beneficenza, offrendo un'occasione per condividere lo spirito delle festività in modo solidale.

Domenica 21 dicembre il Palazzo degli Uffici di Ariano Irpino ospiterà una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà con una mega Tombolata natalizia il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.L’appuntamento principale è fissato per le ore 18.00, con la conduzione del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Ariano Irpino, nuovo cedimento alla ex discarica di Difesa Grande

Leggi anche: Cedimento all'ex discarica di Difesa Grande ad Ariano Irpino, sopralluogo dell'Arpac

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ariano Irpino La Città del Natale

Ariano Irpino, strade da incubo a contrada Anselice I residenti chiedono l'intervento del Comune #CiVuoleCostanza - facebook.com facebook