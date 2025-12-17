Ad Amami teatro il recital I grandi figli d’Abruzzo di Davide Cavuti

Ad Amami teatro si apre un’esibizione emozionante con il recital “I grandi figli d’Abruzzo” di Davide Cavuti, un evento prodotto dal prestigioso festival internazionale Cicognini. Un viaggio tra musica e cultura che celebra le radici e le eccellenze di questa regione, mettendo in luce storie e tradizioni attraverso interpretazioni coinvolgenti e di grande impatto.

