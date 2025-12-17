Ad Alberto Angela il Premio Laurentum ' Eccellenza nella Divulgazione Scientifica'

Alberto Angela ha ricevuto il Premio Laurentum 'Eccellenza nella Divulgazione Scientifica' a Roma. Questa riconoscimento celebra il suo impegno nell'educare e divulgare la scienza, dimostrando come la cultura rappresenti una guida anche nei momenti più difficili.

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "La cultura resta quando hai perso tutto: è ciò che ti guida anche nelle difficoltà. Durante la pandemia, gli italiani lo hanno capito subito e hanno affrontato questo periodo di crisi con maggiore consapevolezza rispetto a molti altri Paesi. Il futuro resta incerto e le ombre all'orizzonte non mancano, ma abbiamo saggezza: sappiamo trasformare le difficoltà in meraviglia. Una meraviglia che sappiamo mostrare e raccontare attraverso i libri e i programmi. Il riconoscimento alla nostra cucina ne è un esempio". Così il conduttore e divulgatore scientifico Alberto Angela nell'accettare il Premio Laurentum ‘Eccellenza nella Divulgazione Scientifica', durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

