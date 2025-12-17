Acquistarono un Gratta e Vinci con bancomat scippato ad un’anziana traditi mentre riscuotono il premio | 2 denunciati

Due uomini hanno scippato una pensionata e, utilizzando il bancomat rubato, hanno acquistato un Gratta e Vinci vincente. Dopo aver riscosso il premio superiore a 500 euro, sono stati però scoperti e denunciati dalle forze dell'ordine a Reggio Emilia. L'episodio si è concluso con l'arresto dei due responsabili, che hanno tentato di truffare il sistema sfruttando il furto.

© Ilrestodelcarlino.it - Acquistarono un Gratta e Vinci con bancomat scippato ad un’anziana, traditi mentre riscuotono il premio: 2 denunciati Reggio Emilia, 17 dicembre 2025 - Scippò la borsa ad un’anziana e col bancomat rubato acquistò un ‘Gratta&Vinci’, vincendo una somma superiore a 500 euro. Ma la riscossione del ‘premio’ affidata ad un complice lo ha tradito e i carabinieri li hanno così identificato, denunciandoli. La vicenda risale al 31 ottobre 2025, ad Albinea, quando una pensionata di 85 anni venne colta di sorpresa nel parcheggio sotto casa, al rientro dalla spesa al supermercato, da un uomo che le strappò dalle mani la borsa con dentro 800 euro in contanti, carte di credito, documenti ed effetti personali. Il ladro fuggì a bordo di un’auto di colore bianco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Anziana uccisa a Mesenzana: il marito confessa, lite scoppiata per i gratta e vinci Leggi anche: Mariella Chiari, uccisa a coltellate per dei Gratta&Vinci: ecco come una banale lite si è trasformata in furia omicida Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Acquistarono un Gratta e Vinci con bancomat scippato ad un’anziana, traditi mentre riscuotono il premio: 2 denunciati - I carabinieri avevano già individuato l’autore del colpo, poi hanno sorpreso il complice che incassava il tagliando ... ilrestodelcarlino.it

