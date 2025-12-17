Acireale aperte le iscrizioni a Lab for kids - Natale 2025

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni a “Lab for Kids – Natale 2025”, il laboratorio educativo e ricreativo dedicato ai bambini che si svolgerà durante il periodo natalizio presso la Villa Belvedere di Acireale.L’iniziativa avrà luogo nelle giornate 22, 23, 24 e 27 dicembre 2025 e 29, 30 e 31. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: Campionato Nazionale delle Lingue 2025/26: iscrizioni scuole aperte fino al 5 dicembre

Leggi anche: Scuola di recitazione del teatro Marrucino: aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2025/2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diocesi: Acireale, aperte le iscrizioni per il nuovo anno formativo dell’Istituto di Teologia - È ufficialmente aperto il nuovo anno formativo dell’Istituto di Teologia (Idt) “S. agensir.it

Diocesi: Acireale, la Fondazione Città del Fanciullo promuove un corso in Graphic design - La Fondazione Città del Fanciullo Acireale Ets annuncia l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione in Graphic design, progettato per fornire competenze pratiche e tecniche essenziali nel mondo ... agensir.it

ACIREALE. Istituto Brunelleschi Aperte le iscrizioni alla scuola serale

Video ACIREALE. Istituto Brunelleschi Aperte le iscrizioni alla scuola serale

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.