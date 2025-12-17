Acetone conquista Beatport | la funky house italiana resta in vetta
L'energetica scena della funky house italiana si conferma protagonista, con Acetone che conquista la vetta di Beatport. Nel dinamico panorama dei club, questa traccia si distingue come un successo consolidato, dimostrando ancora una volta la vitalità e l'innovazione della musica da ballo nazionale.
Nel vortice della musica da club, dove le gerarchie cambiano alla velocità di un weekend, c’è una certezza che continua a imporsi: Acetone. La label italiana specializzata in funky house mantiene una presenza ingombrante nella Top 100 Funky House di Beatport, e ormai non è più un episodio isolato, ma un segnale costante. Una classifica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
