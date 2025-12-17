Accusato di aver sparato contro il cognato | condanna a sei anni in abbreviato
A Brindisi, un uomo è stato condannato a sei anni di reclusione con il rito abbreviato per aver sparato contro il cognato. La sentenza comprende anche il risarcimento alla parte civile. L'episodio, avvenuto in un contesto di tensione familiare, ha portato alla condanna dell'imputato per i fatti di cui è stato ritenuto responsabile.
BRINDISI - Accusato di aver esploso colpi di fucile all'indirizzo del cognato: condannato a sei anni di reclusione con rito abbreviato ("sconto" di un terzo della pena) e a risarcire la parte civile. La sentenza del tribunale di Brindisi in composizione collegiale (presidente: Ambrogio Colombo; a.
