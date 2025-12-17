Accusati di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo confermata l'assoluzione per 3 giovani

Tre giovani sono stati definitivamente assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo in un motel di Cornaredo, confermando la loro innocenza anche in appello. La vicenda, che aveva suscitato grande attenzione, si è conclusa con il riconoscimento della loro estraneità alle accuse, offrendo un'importante esemplificazione di giustizia e rispetto dei diritti.

Sono stati assolti anche in Appello i 3 ragazzi accusati di stupro di gruppo ai danni di una 23enne in un motel di Cornaredo (Milano). Per i giudici, non si è trattata di violenza. Secondo il Tribunale erano emersi "seri dubbi sull'attendibilità della persona offesa"

