Accusa un malore al lavoro i colleghi gli salvano la vita La moglie | Non smetterò mai di ringraziarvi

Un malore improvviso durante l'orario di lavoro ha messo a rischio la vita di un dipendente, che è stato salvato dai suoi colleghi grazie a tempestive manovre di rianimazione. La moglie dell'uomo esprime gratitudine per l'intervento eroico dei colleghi, che hanno evitato conseguenze gravi in un momento di emergenza.

