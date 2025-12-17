Accusa un malore al lavoro i colleghi gli salvano la vita La moglie | Non smetterò mai di ringraziarvi
Un malore improvviso durante l'orario di lavoro ha messo a rischio la vita di un dipendente, che è stato salvato dai suoi colleghi grazie a tempestive manovre di rianimazione. La moglie dell'uomo esprime gratitudine per l'intervento eroico dei colleghi, che hanno evitato conseguenze gravi in un momento di emergenza.
Un malore improvviso, poi il crollo a terra mentre si trovava a lavoro. Attimi di terrore con i colleghi che sono intervenuti senza esitazione praticando subito le manovre di rianimazione. Ben venti minuti che sono sembrati un’eternità, vissuti con il fiato sospeso, fino a quando Federico Neri ha. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
