Accordo Uk-Ue | la Gran Bretagna rientra nel progetto Erasmus+
Dopo anni di assenza, la Gran Bretagna torna a far parte del programma Erasmus+ a partire da settembre 2027. I negoziati tra Regno Unito e Unione Europea si sono conclusi con successo, aprendo nuovamente le porte agli studenti britannici che desiderano vivere un'esperienza di studio all’estero in UK.
Tornare a Londra in Erasmus? Ora si può. Sono infatti stati conclusi i negoziati tra Regno Unito e Unione Europea e da settembre 2027 si potrà tornare a studiare in UK attraverso il programma Erasmus+. A dirlo è il comunicato congiunto del commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic e del ministro per l’Ufficio del gabinetto del governo e Paymaster General Nick Thomas-Symonds. Il programma era stato abbandonato più di un anno fa, ed era stata una delle conseguenze della Brexit. Nella nota congiunta si legge che i due attori dell’accordo “sono lieti che i termini specifici di questa associazione, comprese le condizioni finanziarie concordate di comune accordo, rappresentino un giusto equilibrio tra i contributi del Regno Unito e i benefici offerti dal programma e aprano la strada alla partecipazione del Regno Unito al programma nel 2027?. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
