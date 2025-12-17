Accordo tra Università ed Ebas | Nel 2026 un corso di laurea in ambito artigianato
Nel 2026, l’Università di Palermo lancerà un nuovo corso di laurea dedicato all’artigianato, grazie a un accordo di collaborazione con l’Ente bilaterale artigianato siciliano (Ebas). La firma dell’intesa, siglata dal rettore Massimo Midiri, segna un importante passo avanti per valorizzare e promuovere le competenze artigianali nel panorama accademico e professionale siciliano.
