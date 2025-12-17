Accordo tra Unimore e Accademia Qui il corso di Filosofia per i militari | I temi etici hanno un peso decisivo

Unimore e l’Accademia Militare di Modena hanno firmato un accordo per offrire un corso di Filosofia agli Allievi Ufficiali, con particolare attenzione ai temi etici. Questa collaborazione mira a integrare la formazione filosofica nel percorso militare, sottolineando l’importanza delle questioni etiche nel contesto della formazione degli ufficiali.

Sarà l’ Università di Modena e Reggio Emilia a rendere possibile la preparazione in ambito filosofico di un gruppo di Allievi Ufficiali dell’esercito che frequentano l’ Accademia Militare di Modena. Lo ha reso noto ieri la stessa università geminiana con un proprio annuncio che anticipa la istituzione dal prossimo anno accademico 2025-2026 di due nuovi indirizzi, "gestionale e filosofico", all’interno del corso di laurea in Scienze Strategiche, già frequentato dai ’cadetti’ modenesi. Non sarà dunque un nuovo corso di laurea, come si è ripetutamente detto nei giorni scorsi e di cui si era tanto discusso ed argomentato per la decisione del Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna di non prendere in considerazione la richiesta. Ilrestodelcarlino.it

