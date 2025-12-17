Accordo Gb e Ue Londra rientra nel programma Erasmus

L'accordo tra Regno Unito e Unione Europea segna un passo importante verso il rafforzamento dei legami educativi. A partire da settembre 2027, Londra tornerà a far parte del programma Erasmus+, aprendo nuove opportunità per studenti e giovani di entrambe le parti. Dopo anni di distanza, questa intesa rappresenta un segnale positivo di collaborazione e dialogo nel campo dell’istruzione e della mobilità internazionale.

L'accordo è stato salutato a Londra come un passo avanti verso relazioni più strette tra Ue e Regno Unito, ma il recente mancato accordo sulla partecipazione del Regno Unito al fondo di difesa Safe ha fatto sì che i critici lamentassero un approccio "framment - facebook.com facebook

