Accoltellato in strada alla Barona | 21enne grave in ospedale

Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2025, un giovane di 21 anni è stato vittima di un'aggressione con arma da taglio in strada nella zona della Barona, Milano. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e del personale sanitario ha permesso di trasportarlo in ospedale in condizioni gravissime.

© Ilgiorno.it - Accoltellato in strada alla Barona: 21enne grave in ospedale Milano, 17 dicembre 2025 – Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato la scorsa notte per strada a Milano. Le sue condizioni sono gravi. L'ennesimo episodio di sangue e violenza sulle strade del capoluogo. È accaduto a mezzanotte in via Ovada, all'altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia sud-ovest di Milano. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri, che si stanno occupando delle indagini.

