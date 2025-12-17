Accoltellato e preso a bastonate per il portafogli a Milano | grave ragazzo di 21 anni

Un grave episodio di violenza si è verificato tra il 16 e il 17 dicembre a Milano, nel quartiere Barona, dove un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato e picchiato per il suo portafoglio. La vittima è stata trovata in fin di vita sull'asfalto di via Ovada, suscitando preoccupazione e richieste di maggiore sicurezza nella zona.

Il fatto è accaduto tra il 16 e il 17 dicembre in via Ovada a Milano, quartiere Barona. Il giovane, 21 anni, è stato trovato sull'asfalto in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

