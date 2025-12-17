Accoltellato all’uscita da scuola grave un 18enne nel Milanese | l’agguato tre contro uno per vendetta

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un’aggressione avvenuta all’uscita da scuola a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. L’attacco, un agguato tre contro uno, sembra essere motivato da ritorsioni. La vittima è ora sotto cure intensive, mentre le forze dell’ordine indagano sull’accaduto.

È ricoverato in gravi condizioni uno studente di 18 anni accoltellato dopo l’uscita dalla scuola che frequenta a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dopo essere stato soccorso all’esterno dell’istituto e non sarebbe in pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 13 fuori dal liceo artistico De Nicola. Come hanno ricostruito i carabinieri, che indagano sull’episodio, il 18enne è stato accerchiato da tre coetanei che lo hanno aggredito. Alcuni testimoni hanno chiarito che il giorno prima i tre e il 18enne avevano litigato a bordo di un autobus. 🔗 Leggi su Open.online

