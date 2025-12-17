Accesso ai dati personali altrui e telemarketing senza idonea base giuridica | multa da 300mila euro per Aimag spa
Il Garante privacy ha multato con 300mila euro Aimag spa di Modena, responsabile di aver trattato dati personali senza adeguate misure di sicurezza e senza una base giuridica valida. La sanzione evidenzia l'importanza di rispettare le normative sulla privacy, soprattutto nel settore dei servizi energetici e ambientali, per garantire la tutela dei diritti dei cittadini e la conformità alle leggi.
Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 300mila euro ad Aimag spa, azienda di Modena che gestisce servizi nel settore energetico, idrico, ambientale e del teleriscaldamento, per aver trattato i dati dei propri clienti senza adeguate misure di sicurezza e un'idonea base giuridica per. 🔗 Leggi su Today.it
