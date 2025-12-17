Accesso a Medicina Bernini esclude il ritorno ai vecchi test ma apre a correttivi e migliorie Ma all’opposizione ancora non basta e Renzi sprizza veleno

Medicina, Bernini conferma il percorso di riforma, escludendo il ritorno ai vecchi test ma puntando su correttivi e migliorie. Tuttavia, l’opposizione non si accontenta, e Renzi critica aspramente la direzione presa. La sfida è mantenere un equilibrio tra innovazione e perfezionamento, avanzando con determinazione lungo una strada che mira a riformare senza tornare indietro.

Indietro non si torna, ma si prosegue sulla strada della riforma annettendo al percorso correttivi e migliorie. Il sistema di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia si appresta a vivere una nuova fase di revisione. Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha recentemente incontrato il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ( CNSU ) per discutere le criticità emerse durante la prima applicazione del cosiddetto " semestre aperto ". Sebbene il governo escluda un ritorno ai tradizionali test d'ingresso a crocette, la porta è dunque aperta a modifiche strutturali per rendere il percorso più sostenibile.

