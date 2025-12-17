Accerchiato dal branco per rapina 21enne accoltellato a Milano | è grave

Nella notte a Milano, un giovane di 21 anni è stato vittima di un'aggressione violenta durante la quale è stato accoltellato. Circondato da un gruppo di persone in strada, il ragazzo ha subito gravi ferite ed è ora in condizioni critiche. L'episodio ha suscitato preoccupazione e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

© Ilfattoquotidiano.it - Accerchiato dal branco per rapina, 21enne accoltellato a Milano: è grave Un giovane di 21 anni è stato accoltellato nella notte a Milano durante una violenta aggressione avvenuta in strada. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è in gravi condizioni. L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in via Ovada, nel quartiere Barona, nella periferia sud-ovest della città. Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasferito il ferito in codice rosso al Policlinico di Milano. Dai primi accertamenti svolti dai Carabinieri, a cui sono affidate le indagini, è emerso che il giovane, di origine nordafricana e privo di documenti, sarebbe stato avvicinato da quattro persone.

Gang accerchia e prova a derubare un 21enne: lui si difende, il branco lo minaccia con un coltello e lo picchia. Caccia ai responsabili - Poi hanno provato a rapinarlo, chiedendo come "pegno" il cellulare e il taccuino. ilgazzettino.it

