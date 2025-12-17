Accerchiano e rapinano giovane nel centro storico | condannata la baby gang

Una baby gang del centro storico di Lecce è stata condannata a tre anni e quattro mesi di reclusione per aver accerchiato e rapinato un giovane di 29 anni il 31 agosto 2024. L'aggressione, culminata con la sottrazione di una collana d’oro e un colpo al braccio, ha portato alla condanna dei responsabili.

LECCE – Sono stati condannati a tre anni e quattro mesi di reclusione i componenti della baby gang che il 31 agosto 2024 avevano accerchiato un 29enne, depredandolo di una collana d'oro e colpendolo al braccio quando aveva tentato di recuperare la refurtiva. È questo l'esito del processo con rito.

