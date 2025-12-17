Accendono incenso in casa | 6 persone intossicate a Grottammare tra loro 4 bambini
A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, sei persone, tra cui quattro bambini, sono state intossicate dal monossido di carbonio causato dall'incenso acceso in casa. L'incidente ha provocato un episodio di intossicazione che ha richiesto l'intervento dei soccorsi.
A Grottammare, nella provincia di Ascoli Piceno, sei persone sono state intossicate dal monossido di carbonio prodotto dall'incenso acceso in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Accendono incenso in casa: 6 persone intossicata a Grottammare, tra loro 4 bambini
Leggi anche: Antonella Ambrosi morta nell'incendio a Riccione, fiamme in una casa del centro: altre due persone intossicate
Bakhoor L'Incenso Che Cambierà il Modo di Profumare la Tua Casa
Accendono incenso in casa: 6 persone intossicata a Grottammare, tra loro 4 bambini - A Grottammare, nella provincia di Ascoli Piceno, sei persone sono state intossicate dal monossido di carbonio prodotto dall'incenso acceso in casa ... fanpage.it
Sulla pelle è una scia dorata: densa, calda, magnetica. Last Amber è la notte che non segue nessuno, ma si fa seguire. Davana e incenso accendono l’aria, fiori bianchi e legno di cedro la rendono elegante, ambra e vaniglia restano addosso come un ricordo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.