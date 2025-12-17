Accendono incenso in casa | 6 persone intossicate a Grottammare tra loro 4 bambini

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, sei persone, tra cui quattro bambini, sono state intossicate dal monossido di carbonio causato dall'incenso acceso in casa. L'incidente ha provocato un episodio di intossicazione che ha richiesto l'intervento dei soccorsi.

Immagine generica

A Grottammare, nella provincia di Ascoli Piceno, sei persone sono state intossicate dal monossido di carbonio prodotto dall'incenso acceso in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Accendono incenso in casa: 6 persone intossicata a Grottammare, tra loro 4 bambini

Leggi anche: Antonella Ambrosi morta nell'incendio a Riccione, fiamme in una casa del centro: altre due persone intossicate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Bakhoor L'Incenso Che Cambierà il Modo di Profumare la Tua Casa

Video Bakhoor L'Incenso Che Cambierà il Modo di Profumare la Tua Casa

accendono incenso casa 6Accendono incenso in casa: 6 persone intossicata a Grottammare, tra loro 4 bambini - A Grottammare, nella provincia di Ascoli Piceno, sei persone sono state intossicate dal monossido di carbonio prodotto dall'incenso acceso in casa ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.