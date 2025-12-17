Accendono incenso in casa | 6 persone intossicata a Grottammare tra loro 4 bambini

A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, sei persone, tra cui quattro bambini, hanno riportato un'intossicazione da monossido di carbonio causata dall'incenso acceso in casa. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e sottolinea l'importanza di prestare attenzione all'uso di sostanze che possono rilasciare gas nocivi negli ambienti domestici.

A Grottammare, nella provincia di Ascoli Piceno, sei persone sono state intossicate dal monossido di carbonio prodotto dall'incenso acceso in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

