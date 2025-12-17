Accendono incenso in casa | 6 persone intossicata a Grottammare tra loro 4 bambini

A Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, sei persone, tra cui quattro bambini, hanno riportato un'intossicazione da monossido di carbonio causata dall'incenso acceso in casa. L'episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e sottolinea l'importanza di prestare attenzione all'uso di sostanze che possono rilasciare gas nocivi negli ambienti domestici.

Sulla pelle è una scia dorata: densa, calda, magnetica. Last Amber è la notte che non segue nessuno, ma si fa seguire. Davana e incenso accendono l’aria, fiori bianchi e legno di cedro la rendono elegante, ambra e vaniglia restano addosso come un ricordo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.