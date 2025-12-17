Acccoglienza Messa in inglese e spagnolo

A Sondrio si tiene una messa internazionale rivolta a chi ha difficoltà con l’italiano, con parti in inglese e spagnolo. Un'occasione di accoglienza e spiritualità per le comunità multilingue, facilitando la partecipazione di chi desidera vivere un momento di fede nella propria lingua.

© Ilgiorno.it - Acccoglienza. Messa in inglese e spagnolo SONDRIO Una Messa tutta in lingua straniera – per la maggior parte in inglese, con qualche lettura pure in spagnolo – pensata per venire incontro a quanti fanno fatica con l'italiano. Anzi, "per far sentire tutti a casa", come spiega don Mirco Sosio (foto), collaboratore parrocchiale a Sondrio, che domenica celebrerà la prima liturgia internazionale alle 17.30 nella chiesa del Sacro Cuore. "A Sondrio, ma in generale anche nei Comuni limitrofi, abitano persone straniere provenienti dall'Africa, soprattutto, e da altre parti del mondo. Qualcuno ha più confidenza con la nostra lingua, qualcun altro invece rischia di rimanere più isolato".

