Accademia Christmas camp | le prossime attività

Scopri il magico mondo dell'Accademia Christmas Camp, il primo camp dedicato alla magia del Natale organizzato dall'Accademia dello Sport. Dal 22 dicembre al 5 gennaio, vivi un’esperienza unica tra giochi, sport e attività festive, pensate per regalare emozioni e divertimento ai più giovani durante le vacanze natalizie. Un’occasione imperdibile per creare ricordi speciali e immergersi nell’atmosfera natalizia con entusiasmo e allegria.

Accademia dello Sport lancia il suo primo Camp dedicato alla magia del Natale in programma dal 22 dicembre al 5 gennaio, con esclusione delle festività e delle domeniche. Un appuntamento imperdibile per vivere insieme l’atmosfera più incantata dell’anno attraverso giochi, creatività e tanto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

