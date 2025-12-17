Accadde oggi | 17 dicembre Charles Dickens e il ‘Canto di Natale’

Il 17 dicembre ricorre un anniversario legato a Charles Dickens e al suo celebre racconto natalizio, “Il Canto di Natale”. Questa storia senza tempo narra il viaggio di Scrooge, un uomo avaro che, grazie all'intervento di tre spiriti, scopre il valore della generosità e del cuore. Un classico che continua a ispirare e a emozionare.

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 17 dicembre, Charles Dickens e il 'Canto di Natale' È la storia di Scrooge, lo spietato e avaro mercante che grazie a tre fantasmi si trasforma in un uomo generoso

