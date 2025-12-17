Abusivismo edilizio la Calabria resta tra le regioni più colpite
L'abusivismo edilizio in Calabria rimane una criticità significativa, con numerose costruzioni realizzate senza autorizzazione che compromettono il territorio e l'ambiente. La diffusione di queste pratiche illegali evidenzia la necessità di interventi più efficaci per contrastare il fenomeno e tutelare il patrimonio regionale.
Il fenomeno delle costruzioni abusive in Calabria continua a rappresentare una delle problematiche più gravi in ambito edilizio. Secondo i dati forniti dall’Istat per il 2022, la regione registra oltre 50 nuove abitazioni illegali ogni 100 autorizzate, un tasso che la pone tra le più colpite in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Meteo, temporali al Centro-Sud: allerta gialla in Sicilia, Calabria e altre sei regioni
Leggi anche: Da Meloni a Schlein: i big della politica in Calabria. Il "risiko" del centrodestra sulle altre regioni: slitta ancora il vertice
Abusivismo edilizio in Campania, un fenomeno ancora irrisolto
Abusivismo edilizio, allarme Istat: nel Mezzogiorno oltre 40 case illegali ogni 100 autorizzate, Campania e Calabria superano quota 50 - L'Istituto nazionale di statistica evidenzia come il fenomeno abbia conosciuto una crescita costante dal 2008 al 2017 ... reggiotv.it
La piaga dell'abusivismo che ferisce il Molise - Abitazioni edificate lungo pendii argillosi soggetti a frane e smottamenti o vicino a corsi d’acqua a rischio esondazione, manufatti realizzati a ridosso di aree vincolate al rispetto di habitat ... rainews.it
Abusivismo edilizio il Mezzogiorno resta l’area più colpita: Il fenomeno dell’abusivismo edilizio continua a colpire in modo particolarmente grave il Sud Italia. A livello nazionale, le nuove abitazioni illegali sono circa 15 ogni 100 autorizzate, ma nel... - facebook.com facebook
L’abusivismo edilizio continua a rappresentare uno dei punti più critici del sistema urbanistico italiano I dati Istat-Cresme riportano una crescita dell'edilizia illegale, mentre gli enti locali restano senza strumenti @LavoriPubblici lavoripubblici.it/news/abusiv x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.