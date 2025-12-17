Abusivismo edilizio la Calabria resta tra le regioni più colpite

L'abusivismo edilizio in Calabria rimane una criticità significativa, con numerose costruzioni realizzate senza autorizzazione che compromettono il territorio e l'ambiente. La diffusione di queste pratiche illegali evidenzia la necessità di interventi più efficaci per contrastare il fenomeno e tutelare il patrimonio regionale.

Il fenomeno delle costruzioni abusive in Calabria continua a rappresentare una delle problematiche più gravi in ambito edilizio. Secondo i dati forniti dall’Istat per il 2022, la regione registra oltre 50 nuove abitazioni illegali ogni 100 autorizzate, un tasso che la pone tra le più colpite in. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

