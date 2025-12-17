Abusa e perseguita una 14enne arrestato 52enne | approfittava della fiducia della famiglia

Un uomo di 52 anni di Firenze è stato arrestato con l'accusa di aver abusato e perseguitato una ragazza di 14 anni, approfittando della fiducia della famiglia. L'episodio, durato circa un anno, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Calenzano, abusa della 14enne della compagna in vacanza e a casa: arrestato 52enne - Contestati tre episodi di violenza sessuale tra Crotone e la provincia di Firenze e atti persecutori fino al 2025. controradio.it

A pochi passi dalla dogana sarà posata una targa commemorativa che ricorda le gesta di Giuseppina Panzica, Giovanni Gavino Tolis e del maresciallo Paolo Boetti – Durante la Seconda Guerra Mondiale aiutarono molti perseguitati a lasciare il territorio italia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.