Abusa e perseguita una 14enne arrestato 52enne | approfittava della fiducia della famiglia

Un uomo di 52 anni di Firenze è stato arrestato con l'accusa di aver abusato e perseguitato una ragazza di 14 anni, approfittando della fiducia della famiglia. L'episodio, durato circa un anno, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Un 52enne fiorentino è stato arrestato per violenza sessuale e atti persecutori consumati per un anno nei confronti di una 14enne. Ad accorgersene è stata la madre della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

