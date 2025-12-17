Abusa e perseguita una 14enne arrestato 52enne | approfittava della fiducia della famiglia
Un uomo di 52 anni di Firenze è stato arrestato con l'accusa di aver abusato e perseguitato una ragazza di 14 anni, approfittando della fiducia della famiglia. L'episodio, durato circa un anno, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.
Un 52enne fiorentino è stato arrestato per violenza sessuale e atti persecutori consumati per un anno nei confronti di una 14enne. Ad accorgersene è stata la madre della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
