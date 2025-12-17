Abbiamo cancellato il suo alibi Il caso Garlasco riapre le ferite

Il caso di Garlasco riemerge, riportando alla luce vecchie ferite e interrogativi irrisolti. Dopo anni di silenzio, le recenti novità giudiziarie riaccendono il dibattito su una delle vicende più controverse e discusse degli ultimi decenni. La sentenza definitiva aveva ormai chiuso il capitolo, ma nuove evidenze sembrano voler riaprire le porte di un mistero che ancora affascina e inquieta l’Italia.

© Thesocialpost.it - “Abbiamo cancellato il suo alibi”. Il caso Garlasco riapre le ferite Il caso di Garlasco torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria, anni dopo la sentenza definitiva che ha indicato in Alberto Stasi l’unico responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. La riapertura dell’inchiesta, legata a nuovi approfondimenti e a una diversa lettura di alcuni elementi investigativi, ha riacceso un dibattito mai davvero chiuso, riportando alla luce interrogativi, incongruenze e passaggi rimasti in ombra sin dalle prime ore dopo il delitto. Leggi anche: “Messaggio a reti unificate”. Clamoroso su tutti i canali Mediaset: cosa succede Nuova inchiesta e dubbi sulla verità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Leggi anche: “Abbiamo cancellato il suo alibi”. Garlasco, l’annuncio in diretta tv Leggi anche: Cambia la programmazione di Rai2 per seguire la svolta sul caso Garlasco: cancellato il film, in onda Ore 14 Sera Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Garlasco, Cassese: "Abbiamo cancellato l'alibi di Stasi". L'intervista a Mattino 5 - Le indagini del 20007 sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco tornano di attualità con la nuova inchiesta che vede al centro Andrea Sempio mentre Alberto Stasi resta l'unico c ... msn.com

