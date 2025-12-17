Abbattuta con violenza la sbarra all' ingresso dell' ospedale | in manette 19enne già denunciato per danneggiamenti
Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Ravenna hanno arrestato un 19enne senza fissa dimora, già denunciato per danneggiamenti, per aver abbattuto con violenza la sbarra all’ingresso di un ospedale. L’intervento si inserisce in un’operazione di controllo finalizzata a garantire la sicurezza nei pressi delle strutture sanitarie.
Nella giornata di ieri i Carabinieri della sezione Radiomobile di Ravenna hanno arrestato un 19enne di origini straniere, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato.I fatti sono accaduti durante la notte, quando una telefonata pervenuta al 112, da parte di una guardia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Abbatte la sbarra all’ingresso dell’ospedale: arrestato un 19enne. Il giorno prima aveva danneggiato alcuni locali del centro - Nella giornata di ieri (16 dicembre) i carabinieri del Nor di Ravenna hanno arrestato un 19enne (di origini straniere, senza fissa dimora) per il reato di ... ravennaedintorni.it
Abbatte la sbarra d’ingresso dell’ospedale di Ravenna: arrestato un 19enne - Ha abbattuto intenzionalmente la sbarra di accesso all’Ospedale civile “Santa Maria delle Croci” di Ravenna, in via Missiroli, ed è stato arrestato per danneggiamento aggravato. ravennawebtv.it
