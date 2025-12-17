Abbandonano una montagna di rifiuti elettrici nel parcheggio comunale | le telecamere li riprendono

Nel pomeriggio, alcune persone sono state riprese dalle telecamere mentre abbandonavano una grande quantità di rifiuti elettronici nel parcheggio comunale. L'episodio evidenzia il problema dell'abbandono illecito di rifiuti e la necessità di maggiori controlli per tutelare l'ambiente e la comunità.

© Monzatoday.it - Abbandonano una montagna di rifiuti elettrici nel parcheggio comunale: le telecamere li riprendono Nel pomeriggio si erano diretti nel parcheggio comunale e lì, sperando di non essere visti, hanno scaricato una montagna di rifiuti elettronici. Ma grazie al sistema di videosorveglianza presente in zona gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire all'autore del gesto.È successo il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Scarica una montagna rifiuti in un parcheggio di Sant’Albino: incastrato dalla targa Leggi anche: Il maestro Santori speronato in A4: le telecamere dell’auto riprendono l’incidente La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. BARI Abbandono dei rifiuti sporcaccioni incastrati dalle fototrappole Scarica una montagna rifiuti in un parcheggio di Sant’Albino: incastrato dalla targa - Aveva abbandonato un metro cubo di trasformatori, tubi e imballaggi abbandonati in una zona isolata con un autocarro ... msn.com

Abbandonano rifiuti: in due subito intercettati - Identificati, in tempo reale, gli autori di due scarichi illegali nel territorio. ilrestodelcarlino.it

Il Governo ha deciso di declassare molti Comuni montani. Un errore grave, che rischia di colpire territori già fragili e comunità che ogni giorno tengono viva la nostra montagna. Ridurre la montagna a una questione di altimetrie e pendenze significa ignorare, o - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.