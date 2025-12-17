A Y-40 tornano le sirene | spettacoli subacquei gratuiti a Natale

A Y-40 The DeepJoy torna l’atteso spettacolo natalizio: le sirene subacquee. Durante il periodo festivo, il centro immersivo apre le sue porte a emozionanti performance gratuite, trasformando l’atmosfera natalizia in un’esperienza unica e suggestiva sott’acqua. Un’occasione speciale per vivere il Natale in modo originale e coinvolgente.

A Y-40 The DeepJoy il Natale passa sott’acqua. E lo fa con lo spettacolo che negli anni è diventato un appuntamento fisso del periodo festivo: lo Show delle Sirene. Tre le date in calendario, tutte di domenica, alle 17.30: 21 dicembre, 28 dicembre e 4 gennaio. L’ingresso è libero, senza. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

