A volte la fragilità rende campioni Il caso di Lando Norris

La fragilità può trasformarsi in forza, come dimostra il caso di Lando Norris. Il 3 novembre 2024, sul circuito di Interlagos, un episodio inatteso ha coinvolto Lance Stroll, il quale ha avuto un incidente durante il giro di formazione. Un momento che ricorda come anche le sfide più impreviste possano rivelare il carattere e la resilienza dei piloti.

Il 3 novembre 2024, sul circuito di Interlagos di San Paolo del Brasile, il pilota canadese Lance Stroll esce di pista durante il giro di formazione. La pista è bagnata e le curve dell'autodromo della città di Ayrton Senna non perdonano. Come di consueto, i commissari sventolano la bandiera rossa: la partenza è abortita e occorre schierarsi per ripetere la procedura. Ma l'autore della pole Lando Norris, invece che posizionarsi nuovamente in griglia, una volta al traguardo prosegue e porta in errore anche altri piloti alle sue spalle. Lo sbaglio è quasi da principianti, ma Norris ha sulle spalle già cinque stagioni da pilota di Formula Uno.

