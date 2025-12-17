A volte basta poco | ritagliarsi 10 minuti tutti per sé davanti allo specchio Una crema sensoriale può aiutarci a svoltare la giornata Parola di neurocosmesi
Prendersi 10 minuti per sé davanti allo specchio può fare la differenza. Una crema sensoriale, supportata dalla neurocosmesi, può trasformare la nostra giornata, stimolando piacere e benessere. La scienza conferma come cura della pelle e reazioni neuronali siano strettamente collegate, dimostrando che la skincare può essere anche un gesto di coccola e buonumore.
L a skincare può regalare un po’ di buon umore? Sì e a dichiararlo è la scienza. Diversi studi stanno approfondendo il concetto di neurocosmesi, scienza che indaga le connessioni tra cosmetici, cura della pelle e reazioni epidermiche e neuronali. Complici ingredienti e profumi ad hoc, questo filone sta prendendo piede fra i nuovi anci cosmetici e genera interesse. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › Regali beauty di Natale 2025: i cofanetti skincare più belli da regalare (e regalarsi) Skincare del buon umore, una tenenza in crescita. Andare oltre il semplice gesto superficiale: la skincare può trasformarsi in un momento di pausa e attenzione dedicato al proprio benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
A Volte Basta Poco
