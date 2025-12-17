Prendersi 10 minuti per sé davanti allo specchio può fare la differenza. Una crema sensoriale, supportata dalla neurocosmesi, può trasformare la nostra giornata, stimolando piacere e benessere. La scienza conferma come cura della pelle e reazioni neuronali siano strettamente collegate, dimostrando che la skincare può essere anche un gesto di coccola e buonumore.

© Iodonna.it - A volte basta poco: ritagliarsi 10 minuti tutti per sé, davanti allo specchio. Una crema sensoriale può aiutarci a svoltare la giornata. Parola di neurocosmesi

L a skincare può regalare un po’ di buon umore? Sì e a dichiararlo è la scienza. Diversi studi stanno approfondendo il concetto di neurocosmesi, scienza che indaga le connessioni tra cosmetici, cura della pelle e reazioni epidermiche e neuronali. Complici ingredienti e profumi ad hoc, questo filone sta prendendo piede fra i nuovi anci cosmetici e genera interesse. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per una pelle dall’effetto glow X Leggi anche › Regali beauty di Natale 2025: i cofanetti skincare più belli da regalare (e regalarsi) Skincare del buon umore, una tenenza in crescita. Andare oltre il semplice gesto superficiale: la skincare può trasformarsi in un momento di pausa e attenzione dedicato al proprio benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Leggi anche: Grande Fratello, Omer si abbassa i pantaloni davanti a tutti mentre Rasha parla della loro intimità: "Volete sapere la misura? XL, a volte XXL, volete vederlo?" - VIDEO

Leggi anche: Davide Ferrerio, il racconto della famiglia in tv: “Quel figlio bellissimo davanti allo specchio, dopo 3 minuti era in arresto cardiaco”. Le lacrime di Silvia Toffanin

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

A Volte Basta Poco

A volte basta un dettaglio per dare nuova energia a un look. Le catenelle Centro Style sono pensate proprio per questo: un accessorio leggero ma di carattere, che unisce funzionalità e stile. Colori diversi e design versatile le rendono perfette per personalizza - facebook.com facebook