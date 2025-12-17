A Villaricca la solidarietà diventa un gesto concreto | raccolta alimentare il 19 e 20 dicembre
A Villaricca, la solidarietà si trasforma in azione concreta. Il 19 e 20 dicembre si svolge una raccolta alimentare per sostenere chi è in difficoltà. In un Natale segnato da sfide economiche crescenti, la comunità si unisce per fare la differenza, dimostrando che anche un piccolo gesto può portare grande conforto a chi ne ha più bisogno.
In un Natale segnato da difficoltà economiche sempre più diffuse, Villaricca sceglie di non voltarsi dall’altra parte. Nei giorni 19 e 20 dicembre si terrà la Giornata di Raccolta Alimentare Solidale, un’iniziativa che trasforma un semplice atto quotidiano in un aiuto vitale per chi oggi non riesce a riempire la propria tavola. L’evento è promosso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
