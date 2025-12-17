A Villaricca la solidarietà diventa un gesto concreto | raccolta alimentare il 19 e 20 dicembre

A Villaricca, la solidarietà si trasforma in azione concreta. Il 19 e 20 dicembre si svolge una raccolta alimentare per sostenere chi è in difficoltà. In un Natale segnato da sfide economiche crescenti, la comunità si unisce per fare la differenza, dimostrando che anche un piccolo gesto può portare grande conforto a chi ne ha più bisogno.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.