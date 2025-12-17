A Venezia, diciannove artisti si confrontano sul tema del convivere in un’epoca di divisioni e distanze crescenti. La mostra Coesistere invita a riflettere sul valore della comunità e sull’importanza di ritrovare punti di incontro, attraverso opere che esprimono fragilità e forza nel condividere uno spazio comune. Un percorso artistico che stimola a ripensare il senso di coesistenza nel nostro tempo.

© Veneziatoday.it - A Venezia una collettiva di diciannove artisti che si interrogano sul vivere insieme

In un tempo segnato da fratture, polarizzazioni e nuove forme di distanza, la mostra Coesistere propone una riflessione corale sul significato – fragile e potente – del vivere insieme. Dal 14 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026, alla Galleria ItinerArte di Venezia, diciannove artisti e artiste sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 10, trame puntate dal 29 settembre al 3 ottobre: Marcello propone ad Adelaide di andare a vivere insieme

Leggi anche: L’Autolavaggio Obelisco diverte le famiglieUna grande oasi di pace da vivere tutti insieme

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Regaliamo arte, mostra collettiva a Craving art - art gallery; Portogruaro: Artisti alle Biennali 1900-1960 | Dialoghi e silenzi nella pittura tra Ottocento e Novecento; Natale a Venezia 2025 - Mostra - Venezia - Palazzo Pisani Revedin; “Natale a Venezia 2025”: una mostra collettiva internazionale tra pittura, scultura e design.

Mostra Collettiva Internazionale “Natale a Venezia 2025” - Mostra collettiva internazionale di pittura, scultura, fotografia, grafica, a Palazzo Pisani Revedin di Venezia ... liquidarte.it