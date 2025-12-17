A Venezia una collettiva di diciannove artisti che si interrogano sul vivere insieme
A Venezia, diciannove artisti si confrontano sul tema del convivere in un’epoca di divisioni e distanze crescenti. La mostra Coesistere invita a riflettere sul valore della comunità e sull’importanza di ritrovare punti di incontro, attraverso opere che esprimono fragilità e forza nel condividere uno spazio comune. Un percorso artistico che stimola a ripensare il senso di coesistenza nel nostro tempo.
In un tempo segnato da fratture, polarizzazioni e nuove forme di distanza, la mostra Coesistere propone una riflessione corale sul significato – fragile e potente – del vivere insieme. Dal 14 dicembre 2025 al 14 gennaio 2026, alla Galleria ItinerArte di Venezia, diciannove artisti e artiste sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 10, trame puntate dal 29 settembre al 3 ottobre: Marcello propone ad Adelaide di andare a vivere insieme
Leggi anche: L’Autolavaggio Obelisco diverte le famiglieUna grande oasi di pace da vivere tutti insieme
Regaliamo arte, mostra collettiva a Craving art - art gallery; Portogruaro: Artisti alle Biennali 1900-1960 | Dialoghi e silenzi nella pittura tra Ottocento e Novecento; Natale a Venezia 2025 - Mostra - Venezia - Palazzo Pisani Revedin; “Natale a Venezia 2025”: una mostra collettiva internazionale tra pittura, scultura e design.
Mostra Collettiva Internazionale “Natale a Venezia 2025” - Mostra collettiva internazionale di pittura, scultura, fotografia, grafica, a Palazzo Pisani Revedin di Venezia ... liquidarte.it
I portabandiera dell’arte a Venezia. Nella collettiva c’è la Guarnieri - Una mostra collettiva per trasmettere la bellezza emozionale e fare il punto sullo stato dell’arte in Italia. lanazione.it
Venezia, per gli artisti triveneti c’è il bando per la 88.ma Collettiva della Blm - C’è ancora un mese circa per presentare la propria candidatura all’88ma Mostra Collettiva bandita dalla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, concorso riservato ai residenti o domiciliati nel ... exibart.com
San Vidal Venezia - Mostra Collettiva itinerante a tema - 19 luglio 2014
PRESENTATI GLI ESITI DELLA RESIDENZA ARTISTICA OPEN ACADEMY 2025, A CURA DELL’ ASSOCIAZIONE GORIZIANA QUIALTROVE CON ACCADEMIA DI BELLE ARTI VENEZIA, SUL TEMA ARTE PER IL PIANETA Con una mostra collettiva nello sp - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.