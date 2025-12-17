A tutto Ayuso | scuse e attacco alla UAE Team Emirates-XRG Il Lidl-Trek? Grande opportunità e orgoglio

Juan Ayuso torna al centro delle cronache con scuse e accuse, nel momento di un importante passaggio di squadra. Tra parole di rammarico e critiche indirette, il giovane talento spagnolo dimostra di non temere i confronti, consolidando il suo carattere forte e deciso. Mentre si avvicina il trasferimento alla Lidl-Trek, l’atleta si prepara a scrivere un nuovo capitolo, lasciando intravedere tutta la sua determinazione e ambizione.

Roma, 17 dicembre 2025 - Prima una lettera di scuse alla sua quasi ex UAE Team Emirates-XRG e poi un attacco indiretto a quello che tra qualche giorno diventerà il suo passato: in vista dell'imminente passaggio alla Lidl-Trek, Juan Ayuso non si fa mancare nulla, confermando quel caratterino niente male già emerso in questa prima parte di carriera.   Le dichiarazioni di Ayuso  . Il nastro va riavvolto a inizio settembre quando, in piena Vuelta 2025, lo spagnolo attaccava la UAE Team Emirates-XRG, parlando di metodi di lavoro dittatoriali, oltre che di una serie lunga di mancanze di rispetto: parole che avrebbero preceduto di pochi giorni l'annuncio del divorzio anticipato di fine anno, a sua volta anticipato dalla lettera di qualche giorno fa nella quale il classe 2002 tornava sui suoi passi rispetto a quelle dichiarazioni di fine estate, a suo dire dettate dalla grande pressione psicologica del momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

