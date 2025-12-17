A tutto Ayuso | scuse e attacco alla UAE Team Emirates-XRG Il Lidl-Trek? Grande opportunità e orgoglio

Juan Ayuso torna al centro delle cronache con scuse e accuse, nel momento di un importante passaggio di squadra. Tra parole di rammarico e critiche indirette, il giovane talento spagnolo dimostra di non temere i confronti, consolidando il suo carattere forte e deciso. Mentre si avvicina il trasferimento alla Lidl-Trek, l’atleta si prepara a scrivere un nuovo capitolo, lasciando intravedere tutta la sua determinazione e ambizione.

© Sport.quotidiano.net - A tutto Ayuso: scuse e attacco alla UAE Team Emirates-XRG. Il Lidl-Trek? “Grande opportunità e orgoglio” Roma, 17 dicembre 2025 - Prima una lettera di scuse alla sua quasi ex UAE Team Emirates-XRG e poi un attacco indiretto a quello che tra qualche giorno diventerà il suo passato: in vista dell'imminente passaggio alla Lidl-Trek, Juan Ayuso non si fa mancare nulla, confermando quel caratterino niente male già emerso in questa prima parte di carriera. Le dichiarazioni di Ayuso . Il nastro va riavvolto a inizio settembre quando, in piena Vuelta 2025, lo spagnolo attaccava la UAE Team Emirates-XRG, parlando di metodi di lavoro dittatoriali, oltre che di una serie lunga di mancanze di rispetto: parole che avrebbero preceduto di pochi giorni l'annuncio del divorzio anticipato di fine anno, a sua volta anticipato dalla lettera di qualche giorno fa nella quale il classe 2002 tornava sui suoi passi rispetto a quelle dichiarazioni di fine estate, a suo dire dettate dalla grande pressione psicologica del momento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Ayuso passa ufficialmente alla Lidl-Trek Leggi anche: Ciclismo, la Lidl-Trek sulla rivalità tra Ayuso e Skjelmose: "Ci sarà spazio per entrambi" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A tutto Ayuso: scuse e attacco alla UAE Team Emirates-XRG. Il Lidl-Trek? “Grande opportunità e orgoglio” - Lo spagnolo, sulle colonne di Marca, elogia la sua nuova squadra, ma tutto suona come una frecciata al suo passato: "Qui ci sono umanità e persone amabili, oltre a una grande ambizione" ... msn.com

Ayuso: Apologies and an attack on UAE Team Emirates-XRG. Lidl-Trek? "A great opportunity and a source of pride." - The Spaniard, in the columns of Marca, praises his new team, but it all sounds like a dig at his past: "Here there is humanity and kind people, as well as great ambition. sport.quotidiano.net

AYUSO RIPARTE. «LA LIDL TREK E' GIA' CASA MIA, OBIETTIVO E' IL PODIO AL TOUR E SULLA UAE DICO CHE...» - Ormai sotto l’Albero, una domenica di metà dicembre (il 14) propone sul teleschermo un’ora e mezza di tuffo nel recente passato: il documentario Cycling Africa, trasmesso su HBO Max ed Eurosport è ... tuttobiciweb.it

Io e Ayuso abbiamo avuto qualche problema in passato, ma ne abbiamo parlato e abbiamo risolto tutto. Tra di noi c'è un buon rapporto ora. Sono felice che ora corra per la Lidl-Trek.. Joao Almeida - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.