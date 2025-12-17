A testa in giù Insulti e sessismo contro la giornalista ad Atreju

Durante Atreju, Veronica Passaretti, ufficio stampa di Maria Chiara Iannarelli, ha affrontato insulti e commenti offensivi, tra cui insulti sessisti e ingiuriosi rivolti alla giornalista. Nonostante la partecipazione di oltre 100.000 persone, alcuni hanno scelto di esprimersi con parole dure e discriminatorie, mettendo in evidenza le sfide della libertà di espressione e del rispetto nel confronto pubblico.

"Il tuo cervello è tra le cosce". " Atreju o Atroie ". "Merda umana". " A testa in giù ". Questi sono i commenti ricevuti da Veronica Passaretti, ufficio stampa di Maria Chiara Iannarelli, consigliere della Regione Lazio, che nei giorni scorsi ha partecipato ad Atreju come altre 100mila persone. La giovane professionista frequenta la manifestazione di Fratelli d'Italia da ormai dieci anni e, come è d'uso fare, ha condiviso alcune immagini della kermesse sul sui social, ricevendo in cambio quasi 500 commenti con insulti vari, anche ti stampo sessista come si evince da quelli riportati. Che sono solo alcuni, e nemmeno i più violenti.

