A Taranto, quattro giorni di magia e divertimento nel cuore della città. Nella suggestiva cornice di Piazza Carmine, l’ufficio di Babbo Natale accoglierà i bambini con le loro letterine e dolcetti. L’area si trasformerà in un vibrante hub di attività gratuite, tra intrattenimento culturale, educativo e sociale, pensate per regalare momenti speciali a grandi e piccini in un’atmosfera natalizia unica.

© Tarantinitime.it - A Taranto quattro giorni con il Christmas Hub

Tarantini Time Quotidiano Per quattro giorni nella centralissima Piazza Carmine di Taranto, in una suggestiva casetta di legno ci sarà l’ufficio di Babbo Natale, dove tutti i bambini potranno portare la loro letterina ricevendo caramelle, mentre intorno la piazza diventerà in un vero e proprio hub dell’animazione e dell’intrattenimento culturale, educativo e sociale, con un programma di iniziative gratuite per tutti i cittadini, con un “occhio particolare” ai più piccoli. È la magia dell’innovativo progetto “Christmas Hub” dell’agenzia Posizione Note che, con il patrocinio del Comune di Taranto, nell’occasione ha creato una rete composta da oltre venti associazioni e realtà del territorio che cureranno le numerose iniziative e attività che animeranno la piazza creando l’incantata atmosfera del Natale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Leggi anche: Taranto: nave per il carburante all’aviazione militare israeliana, proseguito nella notte il presidio di protesta La petroliera ricacciata indietro due giorni prima è repentinamente arrivata ieri sera nel porto ionico

Leggi anche: Dall'Umbria a Paestum, quattro giovani del gruppo Azione U30 alla tre giorni di politica e società

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Blitz antidroga oltre al sequestro di armi e botti illegali a Taranto: quattro arresti VIDEO; Puglia, il calendario degli eventi: domenica 7 dicembre tra comicità e sentieri UNESCO; Eventi natalizi, i Comuni spendono un milione: a fare il botto è Ostuni; Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel weekend dal 5 al 7 dicembre 2025.

A Taranto quattro giorni con il Christmas Hub - È la magia dell’innovativo progetto "Christmas Hub" dell’agenzia Posizione Note che, con il patrocinio del Comune di Taranto, nell’occasione ha creato una rete composta da oltre venti associazioni e ... giornaledipuglia.com