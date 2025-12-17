A Taranto quattro giorni con il Christmas Hub
Tarantini Time Quotidiano Per quattro giorni nella centralissima Piazza Carmine di Taranto, in una suggestiva casetta di legno ci sarà l’ufficio di Babbo Natale, dove tutti i bambini potranno portare la loro letterina ricevendo caramelle, mentre intorno la piazza diventerà in un vero e proprio hub dell’animazione e dell’intrattenimento culturale, educativo e sociale, con un programma di iniziative gratuite per tutti i cittadini, con un “occhio particolare” ai più piccoli. È la magia dell’innovativo progetto “Christmas Hub” dell’agenzia Posizione Note che, con il patrocinio del Comune di Taranto, nell’occasione ha creato una rete composta da oltre venti associazioni e realtà del territorio che cureranno le numerose iniziative e attività che animeranno la piazza creando l’incantata atmosfera del Natale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
