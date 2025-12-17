A Spoltore aumenta il numero di telecamere per la videosorveglianza
A Spoltore si intensifica il sistema di videosorveglianza urbana con un nuovo ampliamento approvato dalla giunta comunale. L'iniziativa mira a potenziare la sicurezza e monitorare efficacemente il territorio attraverso l'installazione di ulteriori telecamere, rafforzando così le misure di prevenzione e controllo nelle aree pubbliche del comune.
Nuovo ampliamento per il sistema di videosorveglianza urbana di Spoltore. La giunta comunale ha infatti approvato i nuovi interventi di ampliamento che interesseranno la videosorveglianza sul territorio. Il progetto, che comprende due lettori targa e siti aggiuntivi da monitorare con telecamere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
