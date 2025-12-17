A Spoltore si intensifica il sistema di videosorveglianza urbana con un nuovo ampliamento approvato dalla giunta comunale. L'iniziativa mira a potenziare la sicurezza e monitorare efficacemente il territorio attraverso l'installazione di ulteriori telecamere, rafforzando così le misure di prevenzione e controllo nelle aree pubbliche del comune.

© Ilpescara.it - A Spoltore aumenta il numero di telecamere per la videosorveglianza

Nuovo ampliamento per il sistema di videosorveglianza urbana di Spoltore. La giunta comunale ha infatti approvato i nuovi interventi di ampliamento che interesseranno la videosorveglianza sul territorio. Il progetto, che comprende due lettori targa e siti aggiuntivi da monitorare con telecamere. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Installate a Spoltore nuove telecamere di videosorveglianza, ecco dove [FOTO]

Leggi anche: SICUREZZA, PROTOCOLLO CON L’ARMA DEI CARABINIERI: NUOVE TELECAMERE E CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA ‘LIVE’ DELLE TARGHE

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

A Spoltore aumenta il numero di telecamere per la videosorveglianza - Il progetto, che comprende due lettori targa e siti aggiuntivi da monitorare con telecamere di contesto, è composto da sei linee d'intervento (via Tamigi, via Castellani, via Sangro, via Vallerosa, il ... ilpescara.it