A sir Claudio Ranieri il premio Asi Italiani nel mondo Le altre nomination della ventesima edizione
Sabato 20 dicembre, al Salone d’Onore del Coni di Roma, si terrà la ventesima edizione del “Premio Asi Sport&Cultura”, un evento di grande rilevanza nel panorama sportivo italiano. Durante la mattinata, saranno consegnati riconoscimenti a personalità di spicco, tra cui Claudio Ranieri, premiato con l’Asi “Italiani nel mondo”.
Mattinata delle grande occasioni sabato 20 dicembre alle ore 11, al Salone d’Onore del Coni di Roma. Andrà in scena la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della ventesima edizione del “Premio Asi Sport&Cultura”, uno dei momenti più attesi dell’anno dal mondo dello sport italiano. Sei le categorie in gara, Atleta dell’Anno “Carlo Pedersoli”, Innovazione Tecnologica, Gesto Etico “Fabrizio Quattrocchi”, Premio Media “Gian Piero Galeazzi”, Icsc Impiantistica e promozione sportiva. La giuria è composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
