A Scampia demolita la Vela Rossa di Gomorra

La Vela Rossa di Scampia, simbolo iconico delle ambientazioni di “Gomorra”, sta per essere demolita. Dopo decenni di storia e trasformazioni, il Comune di Napoli avvia il cantiere per abbatterla, segnando un passo importante nel processo di riqualificazione e rinascita del quartiere. Un momento che chiude un capitolo e apre nuove prospettive per questa zona storicamente complessa.

È iniziata la demolizione della Vela Rossa a Scampia, l'ultima delle sette vele realizzate negli anni Settanta ad essere abbattuta dal Comune di Napoli.

Scampia, giù la vela rossa. Aperto il cantiere per la demolizione - E' l'ultima da abbattere nel programma di rigenerazione urbana "ReStart" mentre prosegue la riqualificazione di quella azzurra, teatro del crollo del 2024 in cui morirono tre persone ... rainews.it

