A San Giovanni, la magia del Natale si accende con la XXII Rassegna di Presepi “Un Natale da Favola”. Inaugurata il 6 dicembre nella suggestiva Cappella dei Pellegrini della Basilica di Santa Maria delle Grazie, questa esposizione celebra l’arte presepiale ispirata alle fiabe, offrendo un incanto unico che rende speciale il periodo natalizio in un’atmosfera ricca di tradizione e fantasia.

© Lanazione.it - A San Giovanni “Un Natale da favola”

Arezzo, 17 dicembre 2025 – È stata inaugurata il 6 dicembre scorso, nella Cappella dei Pellegrini della Basilica di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni, la XXII Rassegna di Presepi “Un Natale da Favola”, la decima biennale d’arte presepiale dedicata alle fiabe. La mostra propone un viaggio tra arte e memoria, con creazioni realizzate da artisti e artigiani che hanno dato vita a presepi di straordinaria bellezza, ciascuno ispirato a una favola, per riscoprire la tradizione del racconto natalizio prima dell’era digitale. Tra le opere in esposizione, spicca l’arazzo tessile inedito dell’artista Stefano Chiassai, realizzato in jacquard e completato da una tovaglia bianca ricamata ispirata alla sua opera Future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: La favola di Natale del papà con 7 euro e 86 centesimi nel conto corrente: nel baratro dopo il fallimento della ditta, salvato dalla povertà assoluta

Leggi anche: Italvolley Campione del Mondo, la favola di Giovanni Gargiulo: penisola sorrentina in festa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Natale di San Giovanni Valdarno entra nel vivo; Presepi a Roma: tra chiese, piazze e borghi quali da visitare nel Natale 2025; Il Villaggio di Babbo Natale - Altobrembo - eventi; La Città del Natale, le feste a Lucignano e Pietro Leopoldo: gli eventi della domenica.

A San Giovanni “Un Natale da favola” - Arezzo, 17 dicembre 2025 – È stata inaugurata il 6 dicembre scorso, nella Cappella dei Pellegrini della Basilica di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni, la XXII Rassegna di Presepi “Un Natale da ... lanazione.it