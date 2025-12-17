A San Bonifacio il Natale si anima con la rassegna di teatro di burattini per famiglie

A San Bonifacio il periodo natalizio si arricchisce di magia e divertimento grazie a una rassegna di teatro di burattini dedicata a bambini e famiglie. Dal dicembre 2025 a gennaio 2026, gli appuntamenti pomeridiani nella Sala Barbarani offriranno momenti di intrattenimento e fantasia, contribuendo a rendere le festività ancora più speciali.

