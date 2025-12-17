Rosario Lopa è stato insignito del prestigioso Premio internazionale “Campania Terra Felix” nella categoria Agricoltura/Agroalimentare – comunicazione istituzionale di settore. La nona edizione di questo riconoscimento, promosso dall’Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei” in collaborazione con l’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti, ha visto la sua eccellenza essere celebrata con l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rosario Lopa ha ricevuto il Premio internazionale “Campania Terra Felix” per la sezione AgricolturaAgroalimentare – comunicazione istituzionale di settore, nell’ambito della nona edizione del riconoscimento promosso dall’ Associazione della Stampa Campania “Giornalisti Flegrei”, insieme all’ Ordine nazionale e all’ Ordine regionale dei Giornalisti, con l’ Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Funzionario pubblico, portavoce della Consulta nazionale per l’Agricoltura e Turismo aps e responsabile della comunicazione istituzionale Icqrf-Masaf Campania e Molise, Lopa è stato premiato per l’impegno quotidiano nella promozione e valorizzazione del territorio attraverso le tematiche delle produzioni agroalimentari, dell’ agricoltura, del settore Horeca, dell’ ambientalismo, dell’ associazionismo, del volontariato civile e politico, della promozione turistica e del settore ippico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Giuseppe Simeone riceve il Premio internazionale “Campania Terra Felix”

Leggi anche: Al via la IX edizione di Campania Terra Felix

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Rosario LOPA il Premio internazionale “Campania Terra Felix”; ‘Una storia che non ha un solo volto’ al TIN; Successo nel Municipio XIII di Roma per ‘La Notte Bianca delle Fiabe’; UGL Salute su aggressione al Pronto Soccorso di Formia (LT).

A Rosario Lopa il Premio internazionale ‘Campania Terra Felix’ - Al Funzionario, Portavoce Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo APS, Responsabile Comunicazione Istituzionale ICQRF – MASAF Campania e Molise il premio per la sezione Agricoltura/Agroalimenta ... expartibus.it