A riva la machina dona due monitor multiparametrici alla Chirurgia generale dell’ospedale di Vaio

“A riva la machina” rinnova il suo impegno a favore della salute, donando due monitor multiparametrici alla Chirurgia generale dell’ospedale di Vaio. Un gesto concreto di solidarietà che valorizza la qualità delle cure e rafforza il rapporto tra comunità e struttura sanitaria, dimostrando attenzione e sostegno alle esigenze del territorio. La donazione rappresenta un passo importante per migliorare le prestazioni e l’assistenza ai pazienti.

VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * INCIDENTE IN VIA MASO BELLI: «DUE AUTO COINVOLTE, UNA DONNA È STATA ESTRATTA DAL BAGAGLIAIO» - Incidente via maso belli due auto coinvolte, stabilizzata ed estricata la paziente dal bagagliaio. agenziagiornalisticaopinione.it

Fabrizio Corona cade in bicicletta

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.