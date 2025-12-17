A Riad c’è anche Maximilian figlio di Zlatan Un altro Ibra per Allegri

A Riad, tra i 25 convocati del Milan per la semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, c’è anche Maximilian Ibrahimovic, il figlio di Zlatan. Il 19enne, elemento della seconda squadra rossonera, si unisce ai compagni in vista dell’importante match all’Al-Awwal Park.

Fra i 25 convocati che ieri pomeriggio sono volati verso Riad dove domani sera il Milan (ore 20) affronterà all’Al-Awwal Park il Napoli nella prima semifinale della Supercoppa italiana, c’è anche il 19enne Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan (partito anche lui per l’Arabia con l’ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare) e punto di forza della seconda squadra rossonera. Non si tratta di una “gita premio“ per il giovane attaccante rossonero (14 partite e 4 reti in serie D), visto che Massimiliano Allegri (costretto a rinunciare agli infortunati Gabbia e Gimenez) ha aggregato al gruppo altri elementi prelevati da Milan Futuro (i difensori Dutu e Vladimirov) e dalla Primavera (il centrocampista Sala e l’attaccante Borsani) per rinforzare la “rosa“ ridotta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

