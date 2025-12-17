a renato brunetta il premio laurentum alla carriera

Renato Brunetta riceve il Premio Laurentum alla Carriera a Roma, riconoscimento per il suo contributo alla politica e al servizio pubblico. L'occasione riflette sulla sua esperienza, sottolineando l'importanza dell'impegno e del cambiamento per il bene comune.

Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Ho imparato molto dalla politica: è amore per gli altri. Un amore che significa anche riuscire a cambiare le cose, dedizione alla cosa pubblica. Quanti impegni, quanta amarezza, ma anche quanta bellezza nel lavoro della rappresentanza. Quanta fatica. La fatica di tutti coloro che vogliono capire e cambiare il mondo. La poesia è questo: dare un nome alle cose, ai sentimenti, alla realtà". Così Renato Brunetta, emozionato, nell'accettare il Premio Laurentum alla Carriera, durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

AL PRESIDENTE DEL CNEL RENATO BRUNETTA IL PREMIO LAURENTUM ALLA CARRIERA

