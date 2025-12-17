A Renato Brunetta il Premio Laurentum alla Carriera
Renato Brunetta riceve il Premio Laurentum alla Carriera a Roma, riconoscimento per il suo contributo alla politica e al servizio pubblico. L'occasione riflette sulla sua esperienza, sottolineando l'importanza dell'impegno e del cambiamento per il bene comune.
Roma, 16 dic.(Adnkronos) - "Ho imparato molto dalla politica: è amore per gli altri. Un amore che significa anche riuscire a cambiare le cose, dedizione alla cosa pubblica. Quanti impegni, quanta amarezza, ma anche quanta bellezza nel lavoro della rappresentanza. Quanta fatica. La fatica di tutti coloro che vogliono capire e cambiare il mondo. La poesia è questo: dare un nome alle cose, ai sentimenti, alla realtà". Così Renato Brunetta, emozionato, nell'accettare il Premio Laurentum alla Carriera, durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Da Alberto Angela a Renato Brunetta, i vincitori del Premio Laurentum per le Arti
Leggi anche: Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “A Baronissi il Premio “Pagine d’Autore” alla carriera al Maestro Enzo Avitabile”
AL PRESIDENTE DEL CNEL RENATO BRUNETTA IL PREMIO LAURENTUM ALLA CARRIERA
A Renato Brunetta il Premio Laurentum alla Carriera - Un amore che significa anche riuscire a cambiare le cose, dedizione alla cosa pubblica. iltempo.it
Da Alberto Angela a Renato Brunetta, i vincitori del Premio Laurentum per le Arti - Il riconoscimento anche a Corrado Augias, Luca De Meo, Francesca Pasinelli, Paolo Ruffilli, Mary de Rachewiltz, Marco Amore, Davide Maria Desario e la Heydar Aliyev Foundation ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Da Alberto Angela a Renato Brunetta, i vincitori del Premio Laurentum per le Arti Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook
Si è svolta oggi, presso la @CD_lavoro, l'audizione del presidente Renato Brunetta, nell'ambito dell’esame del Ddl CNEL "Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro". Il Ddl è stato incardinato presso la Commissione presiedu x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.