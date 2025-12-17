A quattrocento anni dalla nascita di Carlo Maratti Ancona propone due eventi per ricordarlo

A quattrocento anni dalla nascita di Carlo Maratti, Ancona e le Marche rendono omaggio al grande artista con due eventi speciali. Un progetto condiviso tra Regione, Comune e Comitato nazionale celebra la sua straordinaria eredità culturale, sottolineando l’importanza di questa figura nel panorama artistico italiano. Un’occasione imperdibile per riscoprire il genio di Maratti e la ricchezza storica del territorio.

