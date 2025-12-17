A quattrocento anni dalla nascita di Carlo Maratti Ancona propone due eventi per ricordarlo
A quattrocento anni dalla nascita di Carlo Maratti, Ancona e le Marche rendono omaggio al grande artista con due eventi speciali. Un progetto condiviso tra Regione, Comune e Comitato nazionale celebra la sua straordinaria eredità culturale, sottolineando l’importanza di questa figura nel panorama artistico italiano. Un’occasione imperdibile per riscoprire il genio di Maratti e la ricchezza storica del territorio.
ANCONA – Le Marche e Ancona celebrano Carlo Maratti nel quarto centenario della nascita grazie a un progetto di Regione Marche, Comune di Ancona e Comitato nazionale per le celebrazioni.Così, venerdì 19 dicembre, nella Pinacoteca civica “Francesco Podesti” di Ancona, un’intera giornata sarà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
A quattrocento anni dalla nascita di Carlo Maratti, Ancona propone due eventi per ricordarlo - La mattina è prevista una conferenza per meglio tracciare la figura del pittore camernanense alla luce delle ultime scoperte. anconatoday.it
