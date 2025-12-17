A PulciNellaMente Veronica Maya racconta Esopo tra favola e musica
Un nuovo e prestigioso appuntamento arricchisce il calendario di PulciNellaMente, che sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10.30, accoglierà Veronica Maya nello spazio culturale Fabula, all’interno dell’ex Municipio di Atella, in via Martiri Atellani a Sant’Arpino. L’ingresso all’evento sarà libero. 🔗 Leggi su Casertanews.it
